বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
বাড়ি থেকে পালানো কিশোরী ঘুমিয়ে পড়লো বাসে, গভীর রাতে উদ্ধার করলো পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১০আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১১
প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় এসে বিপাকে পড়া এক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকল পেয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এর কর্মকর্তা (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, হবিগঞ্জের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে না জানিয়ে রংপুরের উদ্দেশে রওনা হন। মাঝপথে গাজীপুরে নেমে তার অন্য বাসে ওঠার কথা ছিল। তবে তিনি বাসের মধ্য ঘুমিয়ে পড়ায় সেখানে নামতে পারেননি। বাসটি রাজধানীর মহাখালীতে পৌঁছানোর পর সব যাত্রী নেমে যান। তবে ঘুমন্ত ওই কিশোরী বাসের ভেতরেই থেকে যান। এরপর বাসের ড্রাইভার ও স্টাফরা তাকে ডেকে তোলেন।

বাসের একজন যাত্রী বাইরে থেকে বিষয়টি দেখে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন। ওই কিশোরীর সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমন আশঙ্কার কথা তিনি পুলিশকে জানান।

কল পাওয়ার পরপরই ৯৯৯–এর কনস্টেবল সালমান দ্রুত তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

পরে কিশোরীর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা ঢাকায় পৌঁছালে কিশোরীকে অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:
পুলিশ৯৯৯
মিরপুর ৬০ ফিট রোডে মীনা বাজারের নতুন আউটলেট উদ্বোধন
কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা
দেশে জঙ্গিবাদ নেই: এটিইউ প্রধান
নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে সেন্টমার্টিন
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
