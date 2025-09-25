বাড়ি থেকে পালানো কিশোরী ঘুমিয়ে পড়লো বাসে, গভীর রাতে উদ্ধার করলো পুলিশ

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় এসে বিপাকে পড়া এক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকল পেয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এর কর্মকর্তা (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, হবিগঞ্জের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে না জানিয়ে রংপুরের উদ্দেশে রওনা হন। মাঝপথে গাজীপুরে নেমে তার অন্য বাসে ওঠার কথা ছিল। তবে তিনি বাসের মধ্য ঘুমিয়ে পড়ায় সেখানে নামতে পারেননি। বাসটি রাজধানীর মহাখালীতে পৌঁছানোর পর সব যাত্রী নেমে যান। তবে ঘুমন্ত ওই কিশোরী বাসের ভেতরেই থেকে যান। এরপর বাসের ড্রাইভার ও স্টাফরা তাকে ডেকে তোলেন।
বাসের একজন যাত্রী বাইরে থেকে বিষয়টি দেখে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন। ওই কিশোরীর সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমন আশঙ্কার কথা তিনি পুলিশকে জানান।
কল পাওয়ার পরপরই ৯৯৯–এর কনস্টেবল সালমান দ্রুত তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
পরে কিশোরীর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা ঢাকায় পৌঁছালে কিশোরীকে অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।