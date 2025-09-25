বিশ্বব্যাপী অক্টোবর মাস ‘স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস’ পালনের অংশ হিসেবে যশোরে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বের হওয়া র্যালিতে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন ‘আমরা নারী’ এবং ‘আমরা নারী রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ কর্মসূচিটি আয়োজন করে।
র্যালি শেষে যশোর জেলা স্কুল অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের পুলিশ সুপার রওনক জাহান। অতিথিরা নারীর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।
আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সারা দেশে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সেমিনার ও ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবেই যশোরে এ আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে সহযোগী পার্টনার হিসেবে ছিল ওয়াইএভি ফাউন্ডেশন।