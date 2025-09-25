যুবককে পিটিয়ে নদীতে ফেলে হত্যা, একদিন পর ভেসে উঠলো মরদেহ

রাজধানীর দারুসসালামের দীপনগর এলাকায় নদী থেকে মো. শাহীন (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে স্থানীয়রা মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
দারুসসালাম থানা পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে ছিনতাইকারী সন্দেহে তিনজনকে স্থানীয়রা বেধড়ক পেটানোর পর নদীতে ফেলে দেয়। তাদের মধ্যে দুজন নিখোঁজ ছিলেন, শাহীন তাদের একজন।
তবে নিহতের স্বজনদের দাবি, বিরোধের জের ধরে দীপুর নেতৃত্বাধীন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা শাহীনের ওপর হামলা চালিয়ে নদীতে ফেলে হত্যা করেছে।
দারুসসালাম থানার ওসি রকিবুল হোসেন বলেন, ‘গণপিটুনির সময় আমরা ঘটনাটি জানতাম না। পরে খবর পেয়ে শাহীনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।’
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শাহীন পেশায় অটোরিকশা চালক। তিনি পরিবারের সঙ্গে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় থাকতেন, বাড়ি শেরপুরে। তার সঙ্গে থাকা মোশাররফ সেদিন সাঁতরে তীরে ওঠেন। তার গ্রামের বাড়ি ভোলায়। তাদের সঙ্গের আরও একজন এখনও নিখোঁজ।
অন্যদিকে আহত মোশাররফ অভিযোগ করেন, ‘দীপু গ্রুপের সদস্যরা আমাদের পিটিয়ে ও কুপিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। আমি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই, কিন্তু শাহীন আর উঠতে পারেনি।’
স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দীপুর সঙ্গে শাহীনের বিরোধ ছিল। এর জের ধরে এই হামলা হয়। পুলিশ কয়েকজনকে আটক করেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করছে।