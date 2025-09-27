X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
লালবাগে ব্যাংক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৫১আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৫১
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর লালবাগে নিজ বাসা থেকে নজরুল ইসলাম (৪৩) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সায়মা বেগম লোভা ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে সংবাদ পেয়ে আরএনডি রোডের জমজম টাওয়ারের পঞ্চম তলায় তার বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে লালবাগ থানা পুলিশ। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাত ১২টার দিকে মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়।

লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দেবাশীষ জানান, পারিবারিক কলহ থেকে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ও শাশুড়ি পলাতক রয়েছেন। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

নিহত নজরুল ইসলাম খুলনার আড়ংঘাটা উপজেলার তেলিগাতী গ্রামের মৃত নবাব আলী খানের ছেলে। তিনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ইমামগঞ্জ শাখায় হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করতেন। লালবাগের ওই বাসায় স্ত্রী, শাশুড়ি, বৃদ্ধা মা ও দুই সন্তানসহ বসবাস করতেন।

নিহতের ভাই নুরুল ইসলাম জানান, শুক্রবার বিকালে নজরুলের স্ত্রী তার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। আহত অবস্থায় নজরুল কোনোভাবে দরজা খুলে বের হয়ে মায়ের কাছে বঁটি ধরতে বলেন। এ সময় তার গলা ও দুই হাতে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।

নুরুল ইসলামের অভিযোগ, তার ভাইকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় তার শাশুড়িও জড়িত।

রাজধানীঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধারকুপিয়ে হত্যা
