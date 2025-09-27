X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
২৮৫৭ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৭আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৭
পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সীমান্ত এলাকাসহ সারা দেশে ২ হাজার ৮৫৭টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান বিজিবি সদর দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবির ২৪টি বেইজ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। পূজা উৎসব চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে কাজ করছে তারা।

২৮৫৭ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে

বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিজিবির নিরাপত্তাধীন মোট ২ হাজার ৮৫৭টি মধ্যে সীমান্তের ৮ কিলোমিটার এবং পার্বত্য এলাকার ১৫টি মণ্ডপসহ ১ হাজার ৪১১টি পূজামণ্ডপ রয়েছে। এর বাইরে আছে আরও ১ হাজার ৪৪৬টি পূজামণ্ডপ। এগুলোর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪৪১টি, চট্টগ্রাম মহানগরী, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় ৬৯৪টি এবং অন্যান্য স্থানে ৩১১টি মণ্ডপ রয়েছে। পূজা উপলক্ষে যেকোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে বিজিবির গোয়েন্দা নজরদারি শক্তিশালী করার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

