রাজধানীতে ৮৯টি পূজামণ্ডপ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, বাড়তি নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিএমপি

রাজধানীতে ২৫৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূজা ঘিয়ে নিরাপত্তার আশঙ্কা না থাকলেও ৮৯টি মণ্ডপ অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। এসব মণ্ডপে পুলিশ বাড়তি নিরাপত্তা দেবে বলেও জানান তিনি।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর ঢাকেরশ্বরী মন্দিরে পূজার নিরাপত্তা পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, এবারের পূজা ঘিয়ে বড় ধরণের কোনও নাশকতার শঙ্কা নেই। তবুও আমরা কিছু মণ্ডপকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। সেসব মণ্ডপে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ মণ্ডপগুলোতে পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি, গোয়েন্দা পুলিশ, সিটিটিসি, সাইবার ইউনিট, বোম ডিস্পোজাল ইউনিট ও সোয়াট সদস্যরা নিরাপত্তা দেবেন।
মো. সাজ্জাত আলী বলেন, রাজধানীর প্রতিটি মণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। এবার চার স্তরে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তায় পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি ডিএমপির গোয়েন্দা সদস্যসহ বিশেষ ইউনিটগুলো নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও প্রতিটি থানার টহল টিম এবং ডিএমপি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও নিরাপত্তা পরিদর্শনে ২৪ ঘণ্টা নিয়োজিত থাকবেন বলে জানান তিনি।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, এই উৎসবকে সবার কাছে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে রাখতে প্রতিটি পূজামণ্ডপকে সিসিটিভি ক্যামেরায় আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশের পাশাপাশি পূজা উদযাপন কমিটির সেচ্ছাসেবকরাও থাকবেন।
মন্দির ও প্রতীমাগুলোকে নিরাপত্তায় রাখতে পূজা উদযাপন কমিটির প্রতি আহ্বান রেখে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ভক্তরা রাতে মন্দির ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে সকালে আসার আগ পর্যন্ত মন্দিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে অন্তত দুই জন সেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রাখতে হবে। যাতে করে কোনও ধরণের অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে।