X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেরানীগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল থেকে ভারতীয় শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১২আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১২
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভার ভিউ এলাকায় অবস্থিত আদ-দ্বীন মেডিক্যাল কলেজের একটি হোস্টেল থেকে ভারতীয় নাগরিক মেডিক্যাল শিক্ষার্থী নিদা খানের (১৯) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে মরদেহটি উদ্ধার করে রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ছরোয়ার হোসেন।

তিনি জানান, সহপাঠী, হোস্টেল সুপার ও শিক্ষকদের বরাতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে নিদা খান পড়াশোনার চাপে ডিপ্রেশনে ভুগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে।

এসআই ছরোয়ার হোসেন আরও জানান, শনিবার দুপুর থেকে রাতের যেকোনও সময়ে নিদা খান তার রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে কর্তৃপক্ষ রুমের দরজা বন্ধ পেয়ে ডাকাডাকির পর সাড়া না পেলে পুলিশকে খবর দেয়। রবিবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে পাঠায়।

ভারতের রাজস্থানের সুলতানপুরা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ খানের মেয়ে নিদা খান। বর্তমানে বসুন্ধরা রিভার ভিউ এ-ব্লক আদ-দ্বীন মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে থাকতেন।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

/এআইবি/এবি/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
সাভারের হাইওয়ে থানা এলাকা ও বেড়িবাঁধ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার
কৃষককে পিটিয়ে হত্যার পর ‘ডাকাত’ বলে মসজিদের মাইকে প্রচার
নিজ বাড়ি থেকে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পুলিশ বলছে ‘আত্মহত্যা’
সর্বশেষ খবর
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
বাংলাদেশে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি
গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরাবাংলাদেশে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি
সাভারের হাইওয়ে থানা এলাকা ও বেড়িবাঁধ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার
সাভারের হাইওয়ে থানা এলাকা ও বেড়িবাঁধ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার
স্মার্টফোনের ব্যাটারি ফুলে গেলে কী করবেন, কী করবেন না
স্মার্টফোনের ব্যাটারি ফুলে গেলে কী করবেন, কী করবেন না
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media