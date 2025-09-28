কেরানীগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল থেকে ভারতীয় শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভার ভিউ এলাকায় অবস্থিত আদ-দ্বীন মেডিক্যাল কলেজের একটি হোস্টেল থেকে ভারতীয় নাগরিক মেডিক্যাল শিক্ষার্থী নিদা খানের (১৯) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে মরদেহটি উদ্ধার করে রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ছরোয়ার হোসেন।
তিনি জানান, সহপাঠী, হোস্টেল সুপার ও শিক্ষকদের বরাতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে নিদা খান পড়াশোনার চাপে ডিপ্রেশনে ভুগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে।
এসআই ছরোয়ার হোসেন আরও জানান, শনিবার দুপুর থেকে রাতের যেকোনও সময়ে নিদা খান তার রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে কর্তৃপক্ষ রুমের দরজা বন্ধ পেয়ে ডাকাডাকির পর সাড়া না পেলে পুলিশকে খবর দেয়। রবিবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে পাঠায়।
ভারতের রাজস্থানের সুলতানপুরা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ খানের মেয়ে নিদা খান। বর্তমানে বসুন্ধরা রিভার ভিউ এ-ব্লক আদ-দ্বীন মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে থাকতেন।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।