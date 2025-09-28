X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজায় ২ লক্ষাধিক আনসার-ভিডিপি মোতায়েন, থাকছে প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২২আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২২
আনসার-ভিডিপি

বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশের ৩১ হাজার ৫৭৬টি পূজামণ্ডপে দুই লক্ষাধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন থাকবেন।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) আনসার অ্যান্ড ভিডিপির সদর দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূজার নিরাপত্তায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে— সতর্কতা, আন্তরিকতা ও জনগণবান্ধব মনোভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। বাহিনীর চলমান সংস্কার কার্যক্রমে প্রায় দুই লাখ তরুণকে গণপ্রতিরক্ষার নতুন ধারায় প্রশিক্ষিত করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন সংযোজিত এভিএমআইএস সফটওয়্যার ও শারদীয় সুরক্ষা অ্যাপ ব্যবহার করে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রযুক্তিনির্ভর করা হয়েছে। এসব অ্যাপের মাধ্যমে মোতায়েনকৃত সদস্যরা দুর্ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করছেন এবং তা অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শেয়ার করা হচ্ছে।

ঝুঁকির ভিত্তিতে পূজামণ্ডপগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে— অধিক গুরুত্বপূর্ণ: ৭ হাজার ৫৪টি পূজামণ্ডপে ৮ জন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ: ১০ হাজার ৯৭২টি পূজামণ্ডপে ৬ জন করে সদস্য মোতায়েন থাকবে। সাধারণ: ১৩ হাজার ৫৫০টি পূজামণ্ডপে ৬ জন করে সদস্য থাকবে।

এছাড়া ৬৪ জেলায় ৯২টি ব্যাটালিয়ন আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে, যারা টহল পরিচালনার পাশাপাশি যেকোনও আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে গত এক বছরে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫০০ জনকে ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৫ হাজার ৮০৭ জনকে উপজেলা আনসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারির মধ্যে আরও ১ লাখ ১৪ হাজার জনকে ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ৩৭ হাজার ৪২৬ জনকে উপজেলা আনসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

আনসার ও ভিডিপি বাহিনী জানিয়েছে, পূজামণ্ডপে গুজব প্রতিরোধ, তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ মোকাবেলা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আনসার জানায়, বাহিনী আশা করছে, গণমাধ্যমের সহযোগিতায় শারদীয় দুর্গাপূজার সময় একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দমুখর পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে।

আনসারদুর্গাপূজা
এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত
‘অন্তর্বর্তী সরকার পতিত সরকারের ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে’
খাগড়াছড়ির ঘটনায় পুলিশ-সেনাবাহিনীর ভূমিকা তদন্তের আহ্বান গণসংহতির
রিজার্ভ সংরক্ষণে আইএমএফের শর্ত ফের পূরণ করলো বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
