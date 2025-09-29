দিলকুশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইন্টারনেট সংযোগকারী কর্মীর মৃত্যু

রাজধানীর মতিঝিলের দিলকুশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অলিউর রহমান (২১) নামের এক ইন্টারনেট সংযোগকারী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী সুমন মিয়া জানান, অলিউর ইউটার্ন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। দুপুরে দিলকুশায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মই বেয়ে উঠে সংযোগের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে বিকাল পৌনে ৩টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
নিহত অলিউর ফেনীর পরশুরাম থানার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের মো. শেখ ফরিদের ছেলে। বর্তমানে ফকিরাপুল ১ নম্বর গলিতে থাকতেন।