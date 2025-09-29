X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৩আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৩
মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ

শারদীয় দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর উত্তরা সার্বজনীন মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং দায়িত্বে থাকা আনসার-ভিডিপি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা যেন সবার অংশগ্রহণে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়, সে লক্ষ্যে আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যেকোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা আনসার-ভিডিপি এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।’

উত্তরা সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি নৃপেন চন্দ্র বলেন, ‘পূজার ৫ দিনসহ পূজার আগে ৩ দিন এবং পূজার পরে ১ দিন- মোট ৯ দিনব্যাপী নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের এ উদ্যোগ দেশব্যাপী পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তার আস্থা আরও বৃদ্ধি করবে।’ তিনি মহাপরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

পূজামণ্ডপে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মহাপরিচালক বলেন, ‘এবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তরুণ আনসার সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আধুনিক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল রিপোর্টিং সিস্টেম এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম- সব মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর।’

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা মাহমুদ, উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন) মো. সাইফুল্লাহ রাসেল, উপ-মহাপরিচালক (ঢাকা রেঞ্জ) মো. আশরাফুল আলম, পরিচালক (ঢাকা মহানগর আনসার) মো. আসাদুজ্জামান গণিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীআনসারদুর্গাপূজাআইনশৃঙ্খলা
সম্পর্কিত
কেউ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইলে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে: সালাহ উদ্দিন আহমেদ
মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
‘ভাই ভাই’ শপথ করিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ৫
সর্বশেষ খবর
ওসমানী মেডিক্যালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা পড়ে কর্মচারী নিহত
ওসমানী মেডিক্যালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা পড়ে কর্মচারী নিহত
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টেকনাফে অপহরণের শিকার তিন রোহিঙ্গা উদ্ধার, আটক ৩
টেকনাফে অপহরণের শিকার তিন রোহিঙ্গা উদ্ধার, আটক ৩
পিটুনিতে আহত যুবকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ফাঁড়ির ইনচার্জ গ্রেফতার
পিটুনিতে আহত যুবকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ফাঁড়ির ইনচার্জ গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media