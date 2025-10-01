হাতকড়া হাতে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত ছবিটি সাবেক মন্ত্রীর নয়: কারা কর্তৃপক্ষ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের (৭৫) একটি ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে কারা কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে কারা অধিদফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ছবিটি কোনোভাবেই হুমায়ূনের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থার নয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সবার প্রতি অনুরোধ— দায়িত্বশীল নাগরিক ও মাধ্যম হিসেবে মৃত একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার থেকে বিরত থাকুন।
কারা অধিদফতর আরও জানায়, অসুস্থতার কারণে কারাবন্দি অবস্থায় সাবেক এই মন্ত্রীকে একাধিকবার যথাযথ নিয়মে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। পরে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বন্দিদের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় জেল কর্তৃপক্ষ সর্বদা দায়িত্বশীল এবং হুমায়ূনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।
সম্প্রতি হাতকড়া হাতে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত একজনের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ছবিটি আওয়ামী লীগ আমলের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ুনের উল্লেখ করেই অনেকেই শেয়ার করেছেন।