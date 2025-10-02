X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলায় মেতেছেন নারীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৩আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৩
নারীরা আনন্দে একে অপরের মুখে সিঁদুর মাখেন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে আজ। ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী এখন দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দেওয়ার পালা। বিজয়া দশমীর পবিত্র তিথিতে দেবীকে বিদায় জানানোর ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। এই বিদায়ের আবহে রাজধানীর বিভিন্ন পূজামণ্ডপে মেতে উঠেছেন ভক্তরা।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল থেকেই রাজধানীর পূজামণ্ডপগুলো ভরে উঠেছে ভক্তদের পদচারণায়। সকাল থেকেই ভক্তরা ছুটে আসছেন দেবীর দর্শন পেতে এবং শেষবারের মতো মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য।

বিজয়া দশমীর বিশেষ আকর্ষণ সিঁদুর খেলা। মণ্ডপে মণ্ডপে বিবাহিত নারীরা আনন্দে একে অপরের মুখে সিঁদুর মেখে মাতেন উল্লাসে। ঢাকের তালে, উলুধ্বনি ও শঙ্খের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। নারীরা বিশ্বাস করেন, এই সিঁদুর খেলা দেবী দুর্গার আশীর্বাদস্বরূপ।

বিজয়া দশমীর বিশেষ আকর্ষণ সিঁদুর খেলা

সরেজমিনে পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজার গিয়ে দেখা যায়, ভক্তরা সিঁদুর কপালে ও গালে মেখে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। চারপাশে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। কেউ কেউ মনের বাসনা পূরণের জন্য দেবীর চরণে অঞ্জলি দিচ্ছেন, আবার কেউ প্রার্থনা করছেন শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য।

সকালে নির্ধারিত সময়ে পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয়া দশমীর পূজার আয়োজন। বাজতে থাকে ঢাক, কাশি, ঘণ্টা, শঙ্খ। নানা ভোগ্যসামগ্রী নিবেদন করে ভক্তরা পূর্ণ করেন দেবী দুর্গার পূজা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপগুলোতে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সবাই যেন শেষবারের মতো মায়ের দর্শন পেতে উদগ্রীব।

শাঁখারী বাজারে সিঁদুর খেলতে ও দেবীর আশীর্বাদ নিতে আসা শিলা রানী বলেন, সিঁদুর খেলার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশা, দেবী যেন আমাদের সুখ-শান্তিতে রাখেন। আমরা বিশ্বাস করি, এর মধ্যে দিয়ে পরিবারে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। বিদায়ের এই ক্ষণে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি যেন আগামী বছর আবারও আমাদের মাঝে শুভাশীষ নিয়ে ফিরে আসেন।

শাঁখারী বাজারের পূজামণ্ডপে সিঁদুর খেলায় অংশ নেওয়া স্বর্ণা মজুমদার বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, তিনি দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছেন, যেন স্বামী সংসারে সবাইকে সুখে-রাখতে পারেন। দেশের প্রতিটি মানুষ যেন শান্তিতে থাকে সেই প্রার্থনাও করেছেন তিনি।

/এএইচএস/আরকে/
বিষয়:
রাজধানীদুর্গাপূজা
সম্পর্কিত
আজ বিজয়া দশমী, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে দুর্গাপূজা
উৎসবমুখর পরিবেশে দক্ষিণ সিটিতে পূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে : ডিএসসিসি প্রশাসক
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য দাবি পূরণ করা সম্ভব: তথ্য উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
৫০০ বিলিয়ন ক্লাবে মাস্ক, হতে পারেন বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার
৫০০ বিলিয়ন ক্লাবে মাস্ক, হতে পারেন বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার
নার্সিংকে অধীন পেশা ভাবা যাবে না: ফরহাদ মজহার
নার্সিংকে অধীন পেশা ভাবা যাবে না: ফরহাদ মজহার
এআই যুগে কর্মী নিয়োগ নাকি ছাঁটাই, নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর
এআই যুগে কর্মী নিয়োগ নাকি ছাঁটাই, নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর
ছোট ডেভেলপারদের জন্য এআই ডেটা সহজ করছে উইকিমিডিয়া
ছোট ডেভেলপারদের জন্য এআই ডেটা সহজ করছে উইকিমিডিয়া
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media