মহেশখালীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ সন্ত্রাসী আটক

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিন সন্ত্রাসীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) কোস্ট গার্ডের সদর দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার বিকাল ৪টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন মহেশখালী কেরুনতলী সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়-বিক্রয়ের মুহূর্তে তিনজন সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, রাইফেলের ৫ রাউন্ড তাজা গুলি এবং শটগানের জন্য ব্যবহৃত ২৫ রাউন্ড বিদেশি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। জব্দ করা আলামতও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।