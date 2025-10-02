X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মহেশখালীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ সন্ত্রাসী আটক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৪আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৪
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিন সন্ত্রাসীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) কোস্ট গার্ডের সদর দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার বিকাল ৪টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন মহেশখালী কেরুনতলী সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়-বিক্রয়ের মুহূর্তে তিনজন সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, রাইফেলের ৫ রাউন্ড তাজা গুলি এবং শটগানের জন্য ব্যবহৃত ২৫ রাউন্ড বিদেশি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। জব্দ করা আলামতও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
অপরাধঅস্ত্র
সম্পর্কিত
শিশু ধর্ষণ মামলায় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি গ্রেফতার
টেকনাফে পাচারের জন্য বন্দি রাখা ২১ জন উদ্ধার
জুস খাইয়ে দুবাইপ্রবাসীর টাকা-মোবাইল লুট, লাগেজের লোভে ধরা পড়লো চোর
সর্বশেষ খবর
মোদির দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছেন নতুন দুই রাজনীতিবিদ
মোদির দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছেন নতুন দুই রাজনীতিবিদ
‘আত্মহত্যার চেষ্টার’ পর গৃহবধূর মৃত্যু, মসজিদের পাশে মরদেহ রেখে পালালেন স্বামী
‘আত্মহত্যার চেষ্টার’ পর গৃহবধূর মৃত্যু, মসজিদের পাশে মরদেহ রেখে পালালেন স্বামী
আসন্ন বাজেট কাটছাঁটের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে বিক্ষোভ
আসন্ন বাজেট কাটছাঁটের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম বন্দরে ১৪ অক্টোবর রাত থেকে আদায় হবে বাড়তি ট্যারিফ
চট্টগ্রাম বন্দরে ১৪ অক্টোবর রাত থেকে আদায় হবে বাড়তি ট্যারিফ
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media