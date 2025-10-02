X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
কদমতলীতে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৩আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর কদমতলীর মদিনাবাগ এলাকায় গলায় ফাঁস দিয়ে মারিয়া আক্তার সীমা (১৪) নামে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। সীমা জনতাবাগ হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে সবার অগোচরে সীমা গলায় ফাঁস দেয়। পরে স্বজনরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের বাবা বেলায়েত হোসেন বলেন, ‘আমার মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। কেন সে গলায় ফাঁস দিয়েছে, আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। আমার তিন মেয়ের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে ছোট।’

কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আবু হানিফ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে সীমা আত্মহত্যা করেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’

আত্মহত্যাঢামেক হাসপাতাল
