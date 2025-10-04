X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
পূজার ছুটি শেষে রাজধানীতে ফিরছে মানুষ, টার্মিনালগুলোতে তীব্র চাপ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৭
ফাইল ছবি

শারদীয় দুর্গাপূজার টানা চার দিনের ছুটি শেষ হচ্ছে আজ। দুর্ভোগ মাথায় রেখে অনেকেই আজই ফিরতে শুরু করেছেন রাজধানীতে। ফলে টার্মিনালগুলোতে দেখা গেছে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। তবে প্রধান সড়কগুলোতে তেমন যানজট দেখা যায়নি।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ীর মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, গুলিস্তান, জিরো পয়েন্ট, পল্টন, কাকরাইল, গাবতলী ও সদরের এলাকায় সরেজমিনে এমন চিত্র দেখা গেছে।

কমলাপুর রেল স্টেশনে কথা হয় বেসরকারি একটি অফিসের কর্মকর্তা হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘লম্বা ছুটি পেয়ে গত মঙ্গলবার বিকালে অফিস শেষ করে বাড়ি গিয়েছিলাম। কাল (রবিবার) অফিস খোলা। তাই কোনও ধরনের দুর্ভোগের মুখে যেন পরতে না হয়, সেটি বিবেচনা করেই আজ ঢাকায় ফিরছি।’

সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে কথা হয় সরকারি অফিসে কর্মরত এক নারীর সঙ্গে। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বড় ছুটি হওয়ায় ঈদের মতোই ঢাকায় ফিরতি যাত্রীর চাপ রয়েছে। দুর্ভোগ এড়াতে সকাল সকাল ঢাকায় ফিরেছি।’

অপরদিকে, রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো এখনও কিছুটা ফাঁকা। দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মালিবাগ, শান্তিনগর, কাকরাইল, আজিমপুর ও পল্টনে এলাকায় ছুটির দিনের মতোই যাত্রীবাহী গাড়ির চাপ কম। তবে অটোরিকশার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। আর সায়েদাবাদ, দয়াগঞ্জ, ধোলাইপাড় এলাকায় তীব্র যানজট দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে দুর্গাপূজার ছুটি মিলিয়ে গত বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ছুটি ছিল সরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ১ ও ২ অক্টোবর (বুধবার ও বৃহস্পতিবার) দুর্গাপূজার ছুটি এবং ৩ ও ৪ অক্টোবর (শুক্রবার ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি। তাই আগামীকাল রবিবার (৫ অক্টোবর) থেকে পুনরায় শুরু হবে সরকারি-বেসরকারি অফিসের কার্যক্রম।

বিষয়:
রাজধানীছুটিযানজটদুর্গাপূজা
