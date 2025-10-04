শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার

রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার ও রিং পরানো হয়েছে। তবে বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) চিকিৎসকের বরাত দিয়ে বাংলা ট্রিবিউনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ছাত্র আজফার হুসাইন।
তিনি বলেন, ‘শুক্রবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানান, স্যারের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এরপর অস্ত্রোপচার করে দুইটা রিং পরানো হয়েছে। বর্তমানে তাকে ৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।’