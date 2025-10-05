কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: ট্রাইব্যুনালে ৪ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জুলাই-আগস্টে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ (আনুষ্ঠানিক অভিযোগ) দাখিল করা হয়েছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ প্রসিকিউশনের পক্ষে এ অভিযোগ জমা দেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম।
পরে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম জানান, ট্রাইব্যুনাল-২ এ হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ছয়জন হত্যাসহ তিনটি অভিযোগ সম্বলিত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। এছাড়া অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ইস্যু থাকায় নাম বলেননি প্রসিকিউশন।
প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনকে ঘিরে কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ছয়জন। একইসঙ্গে আহত হন বেশ কয়েকজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাসানুল হক ইনু ও মাহবুবউল আলম হানিফসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। পরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।