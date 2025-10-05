কেরানীগঞ্জে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এনজিওকর্মী আহত

রাজধানীর কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে লোকমান হোসেন (৩৫) নামে এক এনজিওকর্মী আহত হয়েছেন। রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
লোকমান শ্যামপুর জুরাইন এলাকার মো. আলী হোসেনের ছেলে। তিনি একটি এনজিওতে চাকরি করেন বলে জানা গেছে।
লোকমানের বাবা জানান, সকালে আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে লোকমান মোটরসাইকেলে অফিসে যাচ্ছিল। পথে হাসনাবাদ এলাকায় তিন-চার জন ছিনতাইকারী তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা লোকমানের ডান হাঁটুতে ছুরিকাঘাত করে আহত করে এবং তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও আট হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা লোকমানকে উদ্ধার করে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
মো. ফারুক বলেন, লোকমান বর্তমানে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন।