রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
নিখোঁজের দুই দিন পর ধানমন্ডি লেক থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৩আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৩
ধানমন্ডি লেক/বাংলা ট্রিবিউন

নিখোঁজের দুই দিন পর রাজধানীর ধানমন্ডি লেক থেকে মো. ওমর ফারুক মোল্লা (১৮) নামে এক কিশোরের অর্ধগলিত ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে ধানমন্ডির ৫ নম্বর রোডের নায়রী রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন ব্রিজের পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান জানান, ওমর ফারুক গত ৩ অক্টোবর বিকালে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। রবিবার সকালে লেকে তার মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। তার পকেটে থাকা মানিব্যাগ থেকে মায়ের মোবাইল নম্বর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ সনাক্ত করেন।

ওমর ফারুক হাজারীবাগের বউবাজার এলাকার সোনাতনঘরে পরিবারের সঙ্গে থাকতো। তার বাবা আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। পরিবারের সদস্যদের ধারণা, ওমর ফারুক সম্ভবত অসাবধানতাবশত পানিতে পড়ে মারা গেছে, কারণ সে সাঁতার জানতো না।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মৃত্যুকিশোরধানমন্ডি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
