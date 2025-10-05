নিখোঁজের দুই দিন পর ধানমন্ডি লেক থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর রাজধানীর ধানমন্ডি লেক থেকে মো. ওমর ফারুক মোল্লা (১৮) নামে এক কিশোরের অর্ধগলিত ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে ধানমন্ডির ৫ নম্বর রোডের নায়রী রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন ব্রিজের পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান জানান, ওমর ফারুক গত ৩ অক্টোবর বিকালে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। রবিবার সকালে লেকে তার মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। তার পকেটে থাকা মানিব্যাগ থেকে মায়ের মোবাইল নম্বর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ সনাক্ত করেন।
ওমর ফারুক হাজারীবাগের বউবাজার এলাকার সোনাতনঘরে পরিবারের সঙ্গে থাকতো। তার বাবা আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। পরিবারের সদস্যদের ধারণা, ওমর ফারুক সম্ভবত অসাবধানতাবশত পানিতে পড়ে মারা গেছে, কারণ সে সাঁতার জানতো না।
ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।