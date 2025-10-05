মাদ্রাসা থেকে পালাতে গিয়ে পাঁচতলার কার্নিশে আটকে পড়লো শিশু

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পাঁচতলা ভবনের বাইরে দিকে আটকে পড়া এক শিশুকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করার পর দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়।
রবিবার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাজীগঞ্জ উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকার আল ইহসান মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, আট বছরের শিশুটি হাজীগঞ্জের একটি মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র। শিশুটি মাদ্রাসার রান্নাঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালাতে গিয়ে ভবনের ৫ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ‘ক্যারিয়ারে’ আটকা পড়ে।
এ সময় স্থানীয় একজন ব্যক্তি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি জানান। সেখান থেকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে তার অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করে।
৯৯৯-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংবাদ পাওয়ার পর হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে। জাতীয় জরুরি সেবার কলটেকার, ডিসপাচার ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সমন্বিতভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে শিশুটি বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়।