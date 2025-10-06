সড়ক দুর্ঘটনায় আহত পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত কনস্টেবল মো. ফজলে নাঈম জনি (২৯) মারা গেছেন। ঢাকা মেডিক্যাল (ঢামেক) কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার (৬ অক্টোবর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে তার মৃত্যু হয়। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
ফজলে নাঈম জনির বাড়ি নওগাঁর বদলগাছি থানার সত্যপাড়া গ্রামে। তার বাবার নাম ফজলে ইলাহী পাভেল। জনি পাবনা জেলা বিশেষ শাখায় (ডিএসবি) কর্মরত ছিলেন।
পাবনা জেলা পুলিশের নায়েক রাজু বলেন, গত ৩ অক্টোবর বিকালে আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে নাটোর জেলার তেবাড়িয়া এলাকায় নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কে একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী কনস্টেবল ফজলে নাঈম জনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান
মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।