সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
কুমিল্লায় গুলিবিদ্ধ দোকানির ঢামেকে মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৪আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৪
কুমিল্লায় গুলিবিদ্ধ দোকানির ঢামেকে মৃত্যু

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার নিজ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত মুদি দোকানদার মো. দিদার (৩৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পরিবারের অভিযোগ, গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর দক্ষিণ উপজেলার ২৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নিজের দোকানের পাশে অবস্থানকালে পূর্ব শত্রুতার জেরে একই এলাকার বাসিন্দা ফজল মিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দিদারের পিঠে গুলি করে পালিয়ে যায়।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দিদারকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে কুমিল্লা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে ১ অক্টোবর রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

মৃত দিদারের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ২৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

দিদারের বড় ভাই আব্দুর রহমান বলেন, ‘পূর্ব শত্রুতার জেরে ফজল মিয়া আমার ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

মৃত্যুঢামেক হাসপাতাল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
