অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

রাজধানীর অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নরসিংদীর শিবপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানাকে (৩৪) গ্রেফতার করেছে বনানী থানা পুলিশ।
রবিবার (৫ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে বনানীর বন ভবন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল সারোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সরকারবিরোধী মিছিলে সরাসরি অংশ নেওয়া সোহেল রানা বনানী এলাকায় অবস্থান করছে গোপন সূত্রে এমন খবর পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ওসি রাসেল সারোয়ার বলেন, ‘গ্রেফতারকৃত সোহেল রানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।’