সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭
হিজলা থানার একটি দল ওই নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়

ঢাকা থেকে বরগুনাগামী পূবালী-১ লঞ্চে অসুস্থ এক নারী যাত্রীর রক্তক্ষরণ শুরু হলে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’-এ ফোনকলের মাধ্যমে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সোমবার (৬ অক্টোবর) ৯৯৯-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিদর্শক) আনোয়ার সাত্তার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফাতেমা বেগম (৩৮) নামে ওই নারীর কিছুদিন আগে টনসিল অপারেশন হয়েছে। রবিবার রাতে তিনি ঢাকা থেকে বরগুনাগামী পূবালী-১ লঞ্চের যাত্রী ছিলেন। রাত আনুমানিক ২টার দিকে লঞ্চটি বরিশালের কাছাকাছি পৌঁছালে তার অপারেশনের স্থানে প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এসময় সহযাত্রীদের একজন ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জরুরি সহায়তা চান।

খবর পেয়ে হিজলা থানার একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত হিজলা লঞ্চঘাটে পৌঁছে অসুস্থ যাত্রীকে লঞ্চ থেকে নামিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

হিজলা থানার এসআই রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, ফাতেমা বেগম এখন শঙ্কামুক্ত।

/এবি/এম/
বিষয়:
পুলিশ৯৯৯
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
