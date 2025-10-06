X
মাউশির ডিজি পদে নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি জারি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০২
মাউশির ডিজি পদে নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি জারি

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) পদে নিয়োগ দিতে আবেদন আহ্বান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে কাজ করতে আগ্রহী বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬তম এবং তদূর্ধ্ব ব্যাচের কর্মকর্তাদের আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ অফলাইনে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আগ্রহী প্রার্থীকে সৎ, দায়িত্বপরায়ণ এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

প্রসঙ্গত, দেশে এই প্রথমবার মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো।

