দেশে আরও ২ টিভি চ্যানেল

বর্তমানে দেশে বেসরকারি টেলিভিশনের বহরে ‘নেক্সট টিভি’ ও ‘লাইভ টিভি’ নামে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি নতুন চ্যানেল। এ নিয়ে দেশে বর্তমানে মোট বেসরকারি চ্যানেলের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫২টি। এর মধ্যে পূর্ণ সম্প্রচারে রয়েছে ৩৬টি।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৪ জুন ‘৩৬ মিডিয়া লিমিটেড’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ‘নেক্সট টিভি’ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার করাতিটোলা লেন। ‘৩৬ মিডিয়া লিমিটেড’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান তুহিন।
অন্যদিকে, ‘লাইভ টিভি’ অনুমোদন পেয়েছে গত ১৪ জুলাই। আরিফুর রহমান নামের আরেকজন এই টিভির মালিকানায় রয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘মিনার্ভা মিডিয়া লিমিটেড’। ঠিকানা ১৪৩ নম্বর সড়ক, গুলশান-১। আরিফুর রহমান জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ছিলেন।