মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
‘জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি’

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৬
এলজিইডির সদর দফতরে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি সদর দফতরে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) সিভিল ও এনভায়রনমেন্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ২১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এলজিইডির ক্রিম-ক্রিলিক প্রকল্পের পরিচালক মো. আব্দুল খালেক বলেন, ‘ডিগ্রি অর্জনের আগে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া একটি বড় সুযোগ। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আপনারা গবেষণাপত্র সমৃদ্ধ করবেন এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।’

এলজিইডির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এলজিইডির অধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টারের (ক্রিলিক) আওতায় চলমান কাজ এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

পরিচালক মো. আবদুল খালেক ছাড়াও ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. লতিফ হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল ও আফিফা সুলতানা প্রীতুল প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

