X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যা: বিজিবির সাবেক কর্মকর্তাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৮
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ দাখিল করেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- বিজিবির আরেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত বিন আলম মুন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান।

প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে দেশজুড়ে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রামপুরায় নিহত হন ২৮ জন। আহত হন আরও অনেকে। রামপুরায় বিজিবি কর্মকর্তা রেদোয়ানুলকে আন্দোলনকারীদের সরাসরি গুলি ছোড়েন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যদের বিরুদ্ধেও এ হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনালে চারজনের বিরুদ্ধে আলাদা ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়। এর আগে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।

/বিআই/এম/
বিষয়:
মামলাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সম্পর্কিত
সব কিছুরই শেষ আছে: আদালতে পলক
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন
মেনন-পলক-দস্তগীরসহ চারজন নতুন মামলায় গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতার অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসিতে মামলা
গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতার অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসিতে মামলা
সব কিছুরই শেষ আছে: আদালতে পলক
সব কিছুরই শেষ আছে: আদালতে পলক
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media