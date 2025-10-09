X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে যুবলীগ নেত্রী ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৬আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৬
যুবলীগ নেত্রী ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

রাজধানীতে পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজা (২৮) ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি যুবলীগ নেত্রী লাজলী আক্তার লাবণ্যকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির একটি চৌকস দল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেত্রী লাজলী আক্তার লাবণ্যকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ও তার স্বামী চাকরি দেওয়ার নামে অসংখ্য যুবকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত।

তিনি জানান, একই দিন দুপুরে রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তালেবুর রহমান বলেন, ‘আমির হামজা গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন এবং মিছিলটি ফেসবুক লাইভে প্রচার করেন।’

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।

/এস/
বিষয়:
গ্রেফতারবাংলাদেশ ছাত্রলীগযুবলীগ
সম্পর্কিত
স্ত্রী-সন্তানের হাতে যে কারণে হত্যার শিকার হন নয়ন
হবিগঞ্জে হামলায় পাঁচ পুলিশ আহতের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৪
পুলিশের অস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন জন কারাগারে, ৬ পুলিশ প্রত্যাহার
সর্বশেষ খবর
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষ, গণভোটের সময়সীমা নিয়ে ভিন্নতম
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষ, গণভোটের সময়সীমা নিয়ে ভিন্নতম
স্ত্রী-সন্তানের হাতে যে কারণে হত্যার শিকার হন নয়ন
স্ত্রী-সন্তানের হাতে যে কারণে হত্যার শিকার হন নয়ন
এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করলো তালেবান: বিবিসি
এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করলো তালেবান: বিবিসি
‘এ মুহূর্তে গণভোটের প্রস্তাব সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত করার অপ্রয়াস’
‘এ মুহূর্তে গণভোটের প্রস্তাব সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত করার অপ্রয়াস’
সর্বাধিক পঠিত
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media