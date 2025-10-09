রাজধানীতে যুবলীগ নেত্রী ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

রাজধানীতে পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজা (২৮) ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি যুবলীগ নেত্রী লাজলী আক্তার লাবণ্যকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির একটি চৌকস দল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেত্রী লাজলী আক্তার লাবণ্যকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ও তার স্বামী চাকরি দেওয়ার নামে অসংখ্য যুবকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত।
তিনি জানান, একই দিন দুপুরে রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
তালেবুর রহমান বলেন, ‘আমির হামজা গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন এবং মিছিলটি ফেসবুক লাইভে প্রচার করেন।’
গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।