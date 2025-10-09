X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভবানীগঞ্জ খাদ্য গুদামের উপ-পরিদর্শক বাচ্চু মিয়াকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৬
প্রতীকী ছবি

‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’-এর ৪৫ ধরা মোতাবেক রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ খাদ্য গুদামের উপ-পরিদর্শক বাচ্চু মিয়াকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বাচ্চু মিয়া নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা খাদ্যগুদামের উপ-পরিদর্শক হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে তাকে সংযুক্তিতে ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামে ন্যস্ত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৪৫ ধরা মোতাবেক জনাব বাচ্চু মিয়া, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, বাগমারা, রাজশাহী, সংযুক্তিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভবানীগঞ্জ এলএসডি, বাগমারা, রাজশাহী (উপ-খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ হিসেবে বদলির আদেশাধীন) এর চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকার জনস্বার্থে তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক অবসরজনিত সুবিধাদি পাবেন।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
সরকারি চাকরিজীবীচাকরিচ্যুত
সম্পর্কিত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়প্রাধ্যক্ষের ‘বাসার কাজে রাজি না হওয়ায়’ চাকরিচ্যুত ৩ কর্মচারীর অবস্থান কর্মসূচি
ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
সর্বশেষ খবর
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বছরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০-৬০ লাখ মানুষ
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বছরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০-৬০ লাখ মানুষ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
চাকসুতে জিতলে শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করবে ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’
চাকসুতে জিতলে শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করবে ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’
মালিবাগে জুয়েলার্স দোকানে চুরি, যা দেখা গেলো সিসিটিভি ক্যামেরায়
মালিবাগে জুয়েলার্স দোকানে চুরি, যা দেখা গেলো সিসিটিভি ক্যামেরায়
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media