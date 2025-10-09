ভবানীগঞ্জ খাদ্য গুদামের উপ-পরিদর্শক বাচ্চু মিয়াকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার

‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’-এর ৪৫ ধরা মোতাবেক রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ খাদ্য গুদামের উপ-পরিদর্শক বাচ্চু মিয়াকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাচ্চু মিয়া নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা খাদ্যগুদামের উপ-পরিদর্শক হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে তাকে সংযুক্তিতে ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামে ন্যস্ত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৪৫ ধরা মোতাবেক জনাব বাচ্চু মিয়া, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, বাগমারা, রাজশাহী, সংযুক্তিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভবানীগঞ্জ এলএসডি, বাগমারা, রাজশাহী (উপ-খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ হিসেবে বদলির আদেশাধীন) এর চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকার জনস্বার্থে তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক অবসরজনিত সুবিধাদি পাবেন।