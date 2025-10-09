মালিবাগে জুয়েলার্স দোকানে চুরি, যা দেখা গেলো সিসিটিভি ক্যামেরায়

রাজধানীর মালিবাগে ফরচুর শপিং সেন্টার মার্কেটে গভীর রাতে একটি জুয়েলার্সের দোকানে তালা ভেঙ্গে প্রায় ৫০০ ভরি স্বর্ণলংকার নিয়ে গেছে দুই ব্যক্তি। মার্কেটের সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, ৯ অক্টোবর রাত ৩টা ৭ মিনিট, মার্কেটের করিডরে আলো জ্বলছে। কিন্তু সব দোকানপাট বন্ধ। দুজনই কালো রঙের বোরকা পরা, কাপড় দিয়ে দুজনেরই মুখ ঢাকা। তাদের সঙ্গে আছে লোহার পাইপ, লোহা কাটার যন্ত্রসহ নানা সরঞ্জাম, যা দিয়ে তালা ভাঙা যায়। দুজনের কারওই পায়ে জুতা নেই। তারা সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় করিডর ধরে শম্পা জুয়েলার্স দোকানের সামনে আসেন। এরপর শম্পা জুয়েলার্সের কলাপসিবল গেট দেখিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথোপোকথন করেন।
এরপর রাত ৩টা ৮ মিনিটের দিকে শম্পা জুয়েলার্সের একপাশের কোনায় জায়গাটিতে এসে বোরকা পরা দুজন থেমে যান। উঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন, কেউ আছে কিনা! একজন দোকানের সামনে অবস্থান করেন আরেকজন মিনিট দুইয়েক আশেপাশ ঘুরে আসেন। এরপর বোরকা পরা একজন শম্পা জুয়েলার্সের কলাপসিবল গেটের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তারা করিডরের যেদিকে আলো কিছুটা কম, সেদিকে গিয়ে শম্পা জুয়েলার্সের গেটের তালা ভাঙার কাজে লেগে পরেন। মাঝে একজন সেখানে থাকা ক্লোজড সার্কিট (সিসিটিভি) ক্যামেরা ভাঙার চেষ্টা করেন।
রাত ৩টার ১৫ মিনিটে তালা কাটার কাজ শুরু করেন, প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে ৩টা ৪২ মিনিটের দিকে তারা দোকানের ভেতরে প্রবেশ করেন। দোকানে ঢুকেই প্রথমে ভেতরে থাকা একটি সিসিটিভি ক্যামেরা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর এক এক করে দোকানের ভেতরে থাকা প্রায় ৫০০ ভরি স্বর্ণলংকার নিয়ে বেরিয়ে যান তারা।
শম্পা জুয়েলার্সের দোকানের মালিক অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে নিরাপত্তাকর্মীদের ফোনে তিনি দোকানে এসে দেখেন, তার দোকানে থাকা সব স্বর্ণলংকার চুরি হয়ে গেছে। এরপর তিনি মার্কেট কমিটি ও পুলিশে সংবাদ দেন। তখন রমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। তারা মার্কেটের ভেতরে ও আশেপাশে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করেন। দেখা যায়, স্বর্ণলংকার চুরি ঘটনায় বোরকা পড়া দুই ব্যক্তি পাশের একটি মার্কেট দিয়ে ফরচুর মার্কেটে প্রবেশ করেন। এরপর তারা সুযোগ বুঝে বেরিয়ে যান।
দোকানের মালিক অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস বলেন, বুধবার রাত ৯টার দিকে তিনি ও তার কর্মচারীরা দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে যান। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মার্কেটের নিরাপত্তাকর্মীর কাছ থেকে খবর পেয়ে দোকানে যান। দোকানের তালা ভাঙা, দোকানে থাকা ৪০০ ভরি নিজস্ব স্বর্ণালংকার এবং ১০০ ভরি বন্ধকি সোনা নেই। এ ছাড়া দোকানের ক্যাশে থাকা নগদ ৪০ হাজার টাকাও নেই। সব চুরি হয়ে গেছে।
ঘটনার সঙ্গে মার্কেটের নিরাপত্তাকর্মীরা জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন তিনি।
এদিকে জুয়েলার্সের দোকানে স্বর্ণলংকার চুরির সারাদিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে এ ঘটনায় মার্কেটের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে রমনা থানা পুলিশ।
পুলিশ বলছে, চুরি হওয়া স্বর্ণের পরিমাণ নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। তবে তারা শপিং মলের সব সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা করছে।
এদিকে এ ঘটনায় রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কোনও মামলা দায়ের হয়নি। মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এ বিষয়ে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ঘটনার পর আমরা দ্রুত মার্কেট পরিদর্শন করি এবং সেখানের সব সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা যায়, শপিং মলের পেছনের তৃতীয় তলার একটি জানালার গ্রিল ভাঙা। হয়তো চোরেরা সেই জানালা দিয়ে মার্কেটের প্রবেশ করে শম্পা জুয়েলার্সের তালা ভেঙে শোকেসে থাকা স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে।
ওসি আরও বলেন, আমরা মার্কেটের ভেতরে ও আশেপাশের সব সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। নানাভাবে বিশ্লেষণ করে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে। দ্রুত সময়ে অপরাধীদের গ্রেফতারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।
এদিকে এরআগে ৫ অক্টোবর দিবাগত রাতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর একটি জুয়েলারি দোকানের দেয়াল কেটে প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ পৌনে ৩ লাখ টাকা চুরি করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ৭ অক্টোবর যাত্রাবাড়ী থানায় একটি মামলা হয়েছে। যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড় সংলগ্ন হাজী রায়হান সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ‘লিলি গোল্ড হাউজ’ নামের দোকানের দেয়াল কেটে চুরি সংঘটিত হয়।
দোকান মালিক জাকির হোসেন মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করেন। এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরার পর পরদিন সকালে এসে দেখেন পাশের দোকানের দেয়াল কেটে শোকেসে থাকা প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার (মূল্য প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা) ও ক্যাশবাক্সে থাকা পৌনে তিন লাখ টাকা চুরি হয়েছে। দোকানের উত্তর পাশের দেয়ালের নিচের অংশ ভাঙা অবস্থায় এবং ভেতরে দেয়াল কাটার বিভিন্ন সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। জাকিরের অভিযোগ, দুই মাস আগে পাশের দোকানটি অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন ব্যক্তি থ্রিপিস ব্যবসার নামে শহিদুল ইসলাম রতনের কাছ থেকে ভাড়া নেয়। তার ধারণা, তারাই পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেয়াল কেটে চুরির এই ঘটনা ঘটিয়েছে।