রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহছানুল হক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৪আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৬
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহছানুল হক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নিযুক্ত হয়েছেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ এহছানুল হক।

রবিবার (১২ অক্টোবর) তাকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এহছানুল হক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মোখলেস উর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এহছানুল হক এর আগে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এর মধ্য দিয়ে ২১ দিন শূন্য থাকার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সচিব পদায়ন করা হলো।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানকে গত ২১ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়। তারপর থেকে জনপ্রশাসন সচিবের পদটি ফাঁকা ছিল।

/এসআই/এম/
বিষয়:
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়মন্ত্রিপরিষদ সচিবঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
