রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ ও অর্থায়নের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের সাতজন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
রবিবার (১২ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার দিন ও রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নিজাম উদ্দিন (৩৭), সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমদ শাহ (৩৬), ঢাকা জেলা উত্তর ছাত্রলীগের সহসভাপতি মোবারক হোসেন পলক (৩২), বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা থানা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফারুক হোসেন আকন (৫০), লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সম্পাদক ওয়াহেদুল ইসলাম খান সজিব (৫২), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ও ঝটিকা মিছিলের সংগঠক মিরাজ হোসেন (২৬), আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ও সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদের
আইনি প্রক্রিয়া শেষে রবিবার সকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।