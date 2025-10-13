X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
প্রশংসনীয় কাজের জন্য পিপিএম-বিপিএম পদক পাচ্ছেন ৬ পুলিশ সদস্য

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৩আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৩
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গত মে ও জুন মাসে সারা দেশে পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রমে সাহসিকতাপূর্ণ, পেশাদারত্ব ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) ও রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) ক্যাটাগারিতে ছয় পুলিশ সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-২ শাখার উপসচিব ফরিদা খানমের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ জারি করা হয়।

বিপিএম পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন এএসআই (নিরস্ত্র) আতিক হাসান। পিপিএম পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সহকারী পুলিশ কমিশনার এনায়েত কবীর সোয়েব, কুমিল্লার সদর দক্ষিণ মডেল থানার এসআই (নিরস্ত্র) এমদাদুল হক, মুন্সীগঞ্জ সদর থানার হাতিমারা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এএসআই (নিরস্ত্র) এমদাদুল হক, গাজীপুর হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল আমিনুর রহমান খান ও ডিএমপির কনস্টেবল সুজন আলী।

বিষয়:
পুলিশস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
