X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার আহ্বান দুদক চেয়ারম্যানের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১১
রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের সাংবাদিকদের কর্মশালা

দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে সততা আনতে পারলেই দেশের দুর্নীতি দমনে পরিবর্তন আসবে। 

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে দুদকের সম্মেলন কক্ষে রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‌্যাক) সাংবাদিকদের এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, আমরা জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সৎ লোককে চাই। তাই এলাকার সৎ লোকটিকে যেন মনোনয়ন দেওয়া হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীদের তথ্য পেলে দুদক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুদকের কাছে সাধারণ অপরাধী আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও তফাত নেই। সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে দেখা হয়।

কর্মশালায় দুদকের মহাপরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী, মোতাহার হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল জাহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

/জেইউ/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনদুদক
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনাসহ সাবেক ৭ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
১০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবি পার্টি
দুদকের মামলায় আসাদুজ্জামান নূরের জামিন নামঞ্জুর
সর্বশেষ খবর
রংপুরকে আলাদা প্রদেশ করার দাবি, না করলে কঠোর আন্দোলন
রংপুরকে আলাদা প্রদেশ করার দাবি, না করলে কঠোর আন্দোলন
বাজেট ঘাটতি: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাইরের পৃষ্ঠপোষকদের দিকে ঝুঁকছে ডাকসু
বাজেট ঘাটতি: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাইরের পৃষ্ঠপোষকদের দিকে ঝুঁকছে ডাকসু
জামিনে মুক্তি পাওয়া আ.লীগ নেতা ফের গ্রেফতার
জামিনে মুক্তি পাওয়া আ.লীগ নেতা ফের গ্রেফতার
সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থগিত
সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media