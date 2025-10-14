খিলক্ষেতে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর খিলক্ষেতের তিনশ’ ফিট সড়কে রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর।
উদ্ধারকারী পথচারী সবুজ মিয়া জানান, সকাল আনুমানিক ৯টার সময় খিলক্ষেত থানাধীন ৩০০ ফিট সড়কে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেলা ১২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।’