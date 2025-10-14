মিরপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দিয়েছে বিজিবি

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যোগ দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিজিবির সদর দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর শিয়ালবাড়ি এলাকায় আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে ইউনিটের সংখ্যা বাড়িয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ১২টি করা হয়।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে এখন পর্যন্ত ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিহতদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এছাড়া দগ্ধ অবস্থায় আরও অন্তত ৮ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতা ও রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কারণে আগুন নেভানোর কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।