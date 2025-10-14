X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিরপুরে আগুন: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৫
পাশের সরদার গার্মেন্টস থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর শিয়ালবাড়ি এলাকায় কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করেন। তবে নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘শিয়ালবাড়ির একটি গার্মেন্টস ও সংলগ্ন কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।’

এর আগে বিকালে তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দগ্ধ অবস্থায় আরও অন্তত আট জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আগুন নিয়ন্ত্রণে আমাদের ১০টি ইউনিট কাজ করছে। কেমিক্যালের উপস্থিতির কারণে আগুন নেভাতে সময় লাগছে।’

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিয়ালবাড়ি এলাকার গার্মেন্টস ও কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। বিকাল নাগাদ ইউনিটের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০টি করা হয়।

অগ্নিকাণ্ডের প্রায় আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, সবগুলো মরদেহই গার্মেন্টস ভবন থেকে পাওয়া গিয়েছে। কেমিক্যাল গোডাউন ভবনের অগ্নি নির্বাপণের কাজ চলছে।

/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীঅগ্নিকাণ্ড
সম্পর্কিত
মিরপুরে আগুন: আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি
মিরপুরে আগুন: নিখোঁজ স্বজনের অপেক্ষায় তারা
মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার শোক
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল
জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল
মিরপুরে আগুন: আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি
মিরপুরে আগুন: আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি
বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা?
বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা?
হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা হত্যা মামলায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন, একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা হত্যা মামলায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন, একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media