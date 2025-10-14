মিরপুরে আগুন: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর শিয়ালবাড়ি এলাকায় কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করেন। তবে নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘শিয়ালবাড়ির একটি গার্মেন্টস ও সংলগ্ন কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।’
এর আগে বিকালে তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দগ্ধ অবস্থায় আরও অন্তত আট জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আগুন নিয়ন্ত্রণে আমাদের ১০টি ইউনিট কাজ করছে। কেমিক্যালের উপস্থিতির কারণে আগুন নেভাতে সময় লাগছে।’
ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিয়ালবাড়ি এলাকার গার্মেন্টস ও কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। বিকাল নাগাদ ইউনিটের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০টি করা হয়।
অগ্নিকাণ্ডের প্রায় আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।
জানা গেছে, সবগুলো মরদেহই গার্মেন্টস ভবন থেকে পাওয়া গিয়েছে। কেমিক্যাল গোডাউন ভবনের অগ্নি নির্বাপণের কাজ চলছে।