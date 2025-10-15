X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
মিরপুরে আগুন: ঢামেকের জরুরি বিভাগে ১৬ মরদেহ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৮
মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়ি এলাকায় অগ্নিকাণ্ড

মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়ি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার করা ১৬টি মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ঢাকা সদর-১ জোন কমান্ডার মো. এনামুল হক মঙ্গলবার রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, মিরপুর রূপনগরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬টি লাশ সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের উপস্থিতিতে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক তথ্যটি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬টি লাশ জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ অবগত রয়েছেন।’

তিনি জানান, সবগুলো মরদেহই আগুনে পোড়া। দেখে পরিচয় শনাক্ত করার উপায় নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এখানে ৯ জন পুরুষ ও ৭ জন নারীর মরদেহ রয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার পর মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, নিহতদের স্বজনদের অনেকেই লাশের সন্ধানে ছবি নিয়ে জরুরি বিভাগ মর্গের সামনে ভিড় জমান।

 

/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালঅগ্নিকাণ্ডলাশ উদ্ধারমিরপুরে আগুন
মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডকেমিক্যালের আগুন, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে সময় লাগবে: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি
মিরপুরের আগুন: নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে এক লাখ টাকা দেবে জামায়াত
মিরপুরে আগুনে নিভে গেল ১৬ তাজা প্রাণ, এখনও নিখোঁজ অনেকে
দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ভাবির পর এবার ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু
নারী পাচার চক্রের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৪
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
