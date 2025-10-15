মিরপুরে আগুন: ঢামেকের জরুরি বিভাগে ১৬ মরদেহ

মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়ি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার করা ১৬টি মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস ঢাকা সদর-১ জোন কমান্ডার মো. এনামুল হক মঙ্গলবার রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, মিরপুর রূপনগরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬টি লাশ সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের উপস্থিতিতে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক তথ্যটি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬টি লাশ জরুরি বিভাগ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ অবগত রয়েছেন।’
তিনি জানান, সবগুলো মরদেহই আগুনে পোড়া। দেখে পরিচয় শনাক্ত করার উপায় নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এখানে ৯ জন পুরুষ ও ৭ জন নারীর মরদেহ রয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার পর মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
উল্লেখ্য, নিহতদের স্বজনদের অনেকেই লাশের সন্ধানে ছবি নিয়ে জরুরি বিভাগ মর্গের সামনে ভিড় জমান।