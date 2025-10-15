বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস আজ

আজ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস। প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বজুড়ে দিনটি পালন করা হয়।
এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য— ‘সাদাছড়ির আধুনিকায়ন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন।’
দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এক র্যালির আয়োজন করেছে। এতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এ ছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিনস্থ দফতর, সংস্থার কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ অন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রধান বা প্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবেন বলে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
প্রসঙ্গত, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদে চলাচলের প্রতীক হিসেবে ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সাদাছড়ি ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে একটি আইন পাসের মাধ্যমে প্রতি বছরের ১৫ অক্টোবর সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালনের নেওয়া হয়।
১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশেও সরকার এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন জাতীয়ভাবে দিবসটি পালন করছে।