বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
আওয়ামী লীগের আরও ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৪আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৪
গ্রেফতার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আরও ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টার থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।  

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির সঙ্গে তারা জড়িত। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ছাড়াও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী রয়েছে।  

এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছে সূত্র। 

 

বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতারডিবি
