বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
শিক্ষকদের আন্দোলনে স্থবির ঢাকার একাংশ, যানজটে নাকাল নগরবাসী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৯
শাহবাগে তীব্র যানজট (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে তারা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন। ফলে শাহবাগ মোড়ের চারপাশের  সড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। যার প্রভাব পড়েছে আশেপাশের এলাকার সড়কগুলোতেও। গরমের মধ্যে যানজটে নাকাল অবস্থা নগরবাসীর।

সরজমিনে দেখা গেছে, পল্টন থেকে আসা গাড়িগুলো মৎস ভবন থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে কাকরাইল, বেইলি রোড, পল্টন এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে শাহবাগের দিকে আসা গাড়িগুলো কাঁটাবন থেকে ঘুরে যাচ্ছে। এতে সায়েন্সল্যাব থেকে কাঁটাবন, নীলক্ষেত, এলিফ্যান্ট রোডে যানজট তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলামোটর থেকে আসা গাড়ি শেরাটন থেকে ঘুরে যাচ্ছে। এতে বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার, পরিবাগ, মগবাজার এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে তীব্র গরমের মাঝে যানজটে দুর্ভোগে পড়েছেন কর্মজীবী মানুষেরা। অনেকে বাস ও পরিবহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে রওনা দিচ্ছেন গন্তব্যের উদ্দেশে।

সায়েন্সল্যাব থেকে মতিঝিল যাচ্ছিলেন আমিনুল। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। শাহবাগের আগের মোড়ে আটকে গেছেন। বাসের মধ্যে গরমে যানজটে বসে ঘামছেন। নেমে যাবেন কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। নেমে গেলে বাস ভাড়াও ফেরত পাবেন না। তাই নামতেও চাইছেন না। তিনি বলেন, ‘শিক্ষকরা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেই পারে। কিন্তু আমাদের দোষ কোথায়? আমরা কেন ওনাদের কারণে শাস্তি পাচ্ছি। ওনারা এমন জায়গায় আন্দোলন করতে পারেন না, যেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ শান্তিমতো কাজটা করতে পারবে?’

একই অভিযোগ করেন পল্টন থেকে বাসে ওঠা মাহমুদা আক্তার।  তিনি বলেন, ‘একটা কাজে ধানমন্ডি যাবো। এখন যেভাবে রাস্তা আটকানো হয়েছে তাতে কখন পৌঁছাবো বুঝতে পারছি না। আন্দোলনের নামে রাস্তা ব্লক না করলে কি হয় না? ওনাদের দাবি থাকতেই পারে কিন্তু সে ভোগান্তিতে ও আমরাই পড়ছি।’

প্রসঙ্গত, বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করার পর শাহবাগ অবরোধ করেন।

তাদের তিনটি দাবি হলো, মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া; শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা; এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ।

এর আগে বুধবার সকাল থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, প্রজ্ঞাপন না এলে দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড় অবরোধ করার কথা জানিয়েছিলেন। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর অনুরোধে তারা আরও কিছু সময় অপেক্ষা করেন। এ সময়ের মাঝে কোনও ফলপ্রসূ সমাধান না আসায় শিক্ষক-কর্মচারীরা মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন।

/এসএ/এম/
বিষয়:
আন্দোলনযানজটশাহবাগ
