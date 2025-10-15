X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
মিরপুরে আগুনের ঘটনায় তদন্ত-চিকিৎসা-শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫০
ঘটনাস্থলে তাসলিমা আখতার

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেছেন, মিরপুরে আগুনের ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের শাস্তি, আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সকলের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে মিরপুর রূপনগর-শিয়ালবাড়ি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহিম চৌধুরীসহ সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে অগ্নিদগ্ধ কারখানা ও গোডাউন এলাকা পরিদর্শনের পর এলাকাবাসী, উদ্ধারকর্মী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেন তাসলিমা আখতার। এরপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গ এবং আহতদের দেখতে বার্ন ইউনিটে যান তারা। সেখানে তারা নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন।

এ সময় তাসলিমা আখতার আরও বলেন, ‘বছরের পর বছর এভাবে কাঠামোগত হত্যার শিকার হয়ে হাজারও শ্রমিকের প্রাণ গেলেও কর্তৃপক্ষ দায় সেরেছে লোক দেখানো শোক আর নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে। শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা আজও নিশ্চিত হয়নি।’

তিনি বলেন, ‘এই ঘটনায় নিহত ও আহতদের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে অবিলম্বে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে।’ সেইসঙ্গে সব আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের গুদাম নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার আহবান জানান তিনি।

তিনি জানান, এই ধারাবাহিক শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে আগামীকাল ১৬ অক্টোবর, বিকাল ৩টায় শাহবাগ চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
মৃত্যুঅগ্নিকাণ্ডগার্মেন্টস শ্রমিকশ্রমিকমিরপুরে আগুন
