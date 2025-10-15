X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তাকামোল প্রকল্পের আওতায় ১ লাখের বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪২আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪২
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) উদ্যোগে বাস্তবায়িত তাকামোল প্রকল্প দেশে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী বছর লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) তাকামোল প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ প্রকল্পের আওতায় ৫০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৪০ হাজার অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক মানের মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদ অর্জন করেন। তাকামোল প্রকল্পের এই সাফল্য বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ রফতানির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করে মন্ত্রণালয়। 

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, বিদেশগামী কর্মীদের বিভিন্ন খাতে আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা। মূলত তাকামোল প্রকল্পের আওতায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল দক্ষতা, ভাষা শিক্ষা, পেশাগত নিরাপত্তা ও আচরণবিধি, প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদি করানো হয়।

মন্ত্রণালয় জানায়, তাকামোল প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে আরও বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরে লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে যারা সরাসরি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেননি, তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে; যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকরাও এই সুবিধা পেতে পারেন।

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের আয়ের উন্নয়ন ও রেমিট্যান্স প্রবাহে গতি এসেছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ়করণ হবে বলে মনে করে মন্ত্রণালয়।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
সম্পর্কিত
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পরামর্শ ইউজিসি চেয়ারম্যানের
সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে ‘সিকিউরিটি কালচার ইন এভিয়েশন’ বিষয়ক কর্মশালা
দক্ষ জনশক্তি গড়তে কাজ করছে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে ৪০০ ব্যালটে সই না থাকার অভিযোগ
চাকসু নির্বাচনে ৪০০ ব্যালটে সই না থাকার অভিযোগ
গ্রাহকের শতকোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
গ্রাহকের শতকোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
জনরোষ এমন জিনিস, এটি কাউকে ক্ষমা করবে না: ডা. জাহিদ
জনরোষ এমন জিনিস, এটি কাউকে ক্ষমা করবে না: ডা. জাহিদ
এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় দুই বাড়ির মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় দুই বাড়ির মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
সর্বাধিক পঠিত
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media