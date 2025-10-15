তাকামোল প্রকল্পের আওতায় ১ লাখের বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) উদ্যোগে বাস্তবায়িত তাকামোল প্রকল্প দেশে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী বছর লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) তাকামোল প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এ প্রকল্পের আওতায় ৫০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৪০ হাজার অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক মানের মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদ অর্জন করেন। তাকামোল প্রকল্পের এই সাফল্য বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ রফতানির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করে মন্ত্রণালয়।
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, বিদেশগামী কর্মীদের বিভিন্ন খাতে আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা। মূলত তাকামোল প্রকল্পের আওতায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল দক্ষতা, ভাষা শিক্ষা, পেশাগত নিরাপত্তা ও আচরণবিধি, প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদি করানো হয়।
মন্ত্রণালয় জানায়, তাকামোল প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে আরও বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরে লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে যারা সরাসরি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেননি, তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে; যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকরাও এই সুবিধা পেতে পারেন।
প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের আয়ের উন্নয়ন ও রেমিট্যান্স প্রবাহে গতি এসেছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ়করণ হবে বলে মনে করে মন্ত্রণালয়।