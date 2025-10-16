X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে সাভারের আশুলিয়া থানার সামনে ছয়জনকে হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণকে কেন্দ্র পরপর দুদিন প্রসিকিউশনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

আশুলিয়ার মামলায় ১২তম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণের ধার্য্যকৃত দিন বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ উষ্মা প্রকাশ করেন। 

এদিন বেলা ১১টা ৬ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের এজলাস কক্ষে আসেন ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল। ঠিক তখনই সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়ার অনুমতি চান প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। তখন সাক্ষীর ডায়াসে ওঠেন এসআই ওমর ফারুক খান।

শুরুতেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেন সাক্ষী। তিনি এ মামলায় সিআইডির ফরেনসিক শাখার আলোকচিত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষ্য দিতে আসেন। এর মধ্যেই তাকে থামিয়ে প্রসিকিউটরের উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, আজ আপনাদের সাক্ষী কতজন? উত্তরে প্রসিকিউশনের পক্ষে ফারুক আহাম্মদ বলেন, একজন সাক্ষ্য দেবেন মাই লর্ড। তিনি এ মামলার জব্দ তালিকার সাক্ষী।

সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণে কত সময় লাগতে পারে বলে জানতে চান ট্রাইব্যুনাল। জবাবে প্রসিকিউটর বলেন, ২০ মিনিট লাগতে পারে। একইসঙ্গে স্টেট ডিফেন্স ও আসামিপক্ষের আইনজীবীদের জেরায় কিছু সময় লাগতে পারে।

এ সময় ট্রাইব্যুনাল উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন? না উঠলেও চলে।

 তখন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ বলেন, মাই লর্ড, আমাদের অন্য মামলা ট্রাইব্যুনাল-১ এ দেখতে হয়। এ সপ্তাহে সব ঠিক হয়ে যাবে। আশা করি, আগামী সপ্তাহে আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো। এরপর জবানবন্দি শুরু হয়।

এর আগে, গত ১৩ অক্টোবর আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ট্রাইব্যুনাল-২ এ সাক্ষি হাজির করতে পারেনি প্রসিকিউশন। এজন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন প্রসিকিউটর মঈনুল করিম। তিনি বলেছিলেন, ‘শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের সাক্ষী আসতে পারেননি। বাকি প্রসিকিউটররা ট্রাইব্যুনাল-১ এ অন্য মামলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তাই এ মামলায় ২০ অক্টোবরের পর সাক্ষি উপস্থাপন করতে চাই।’

সেদিন প্রসিকিউশনের উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘সাক্ষী ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে হাজির হতে পারেনি, এটা কি লেখা যায়? আপনারা যা বলছেন, এটা কি বলতে পারেন? এটা যে আদালত অবমাননা তা কি জানেন? যদি কাজই করতে না পারেন, ব্যস্তই থাকেন, তাহলে দুটি ট্রাইব্যুনাল কেন করা হলো? আপনাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্ট আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ছয় তরুণ। এরপর পুলিশ ভ্যানে তাদের লাশ তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নৃশংস এ ঘটনার সময় একজন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাকেও বাঁচতে দেননি তারা। পেট্রোল ঢেলে জীবন্ত মানুষকেই পুড়িয়ে মারা হয়। এ ঘটনায় গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করা হয়।

/বিআই/ এপিএইচ/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনা সব অপরাধীর ‘প্রাণভোমরা’, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া শ্রেয়: চিফ প্রসিকিউটর
শেখ হাসিনা-আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন
বাংলাদেশে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন আর যেন না ঘটে: ভলকার টুর্ক
সর্বশেষ খবর
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media