স্ত্রীসহ সাবের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা

সাবেক পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তার স্ত্রী রেহানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের উপ-পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদি হয়ে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মামলা দুটি দায়ের করেন। তাদের বিরুদ্ধে সর্বমোট ৪০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ২৭৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
সাবের হোসেন চৌধুরীর নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১২ কোটি ২৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৬৯ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া তার ২১টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১২৪ কোটি ৬১ লাখ ৫৪ হাজার ২৫২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে দুদক।
অন্যদিকে তার স্ত্রী রেহানা চৌধুরী নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ২৬ কোটি ৯৭ লাখ ১৫ হাজার ৩৮৯ টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক। এছাড়াও তিনি তিনটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১৫০ কোটি ৮৮ লাখ ৯২ হাজার ৪৫০ টাকার সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেন করেন। এসব অভিযোগে স্বামী সাবের হোসেন চৌধুরীসহ তাকে আসামি করা হয়েছে।