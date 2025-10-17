জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ

জুলাই জাতীয সনদ স্বাক্ষরকে বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে বিক্ষোভ করছেন ‘জুলাইযোদ্ধারা’। তারা বলেন, এই সনদ তারা মেনে নেবেন না। কারণ, এতে জুলাই আন্দোলনে আহতদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এ সময় যোদ্ধাদের ওপর হামলার বিচার দাবি করেন তারা।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শতাধিক জুলাইযোদ্ধা মিছিল নিয়ে সংসদ ভবনের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাদের প্রবেশে বাধা দেয়। পরে নিরাপত্তা বেস্টনিতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন নেতারা।
তারা বলেন, এই সনদ ভারতের প্রেসক্রিপশনে হয়েছে। আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেশের মানুষের কোনও প্রত্যাশার প্রতিফলন হয়নি। তাই এটি বাতিল করতে হবে। আমরা এটি মানি না।
‘আমরা জুলাইযোদ্ধা আন্দোলনের’ সংগঠক ইয়াসিন নূর বলেন, ‘‘জুলাইয়ে আহতদের মারধর করে স্বাক্ষর করা এই সনদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। কারণ, এর আইনি ভিত্তি দেয়নি সরকার।’’
এর আগে শুক্রবার দুপুরে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। তখন পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে আহত ২০ বিক্ষোভকারী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।