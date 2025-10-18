উত্তরায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর উত্তরায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। ওই ব্যক্তির পরনে ছিল জিন্স প্যান্ট।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল সাড়ে সাতটার দিকে উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর রোডসংলগ্ন রেললাইনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
পথচারী শামসুদ্দিন শিপন জানান, সকালে তিনি হাঁটছিলেন। এ সময় তিনি দেখতে পান, ঢাকা থেকে টঙ্গীগামী একটি ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তি রেললাইন থেকে ছিটকে পড়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উত্তরা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে দুপুর পৌনে বারোটার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিপন জানান, নিহত ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন, ওই এলাকায় নিয়মিত ঘোরাফেরা করতেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রেলওয়ে থানাকে অবগত করা হয়েছে।