রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সাবেক এমপি হাবীবের ভাই নাদিম কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৯আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৯
আদালত চত্বরে নাদিম মাহমুদ

জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন মো. কামরুজ্জামান নিহতের ঘটনায় করা মামলায় ঢাকা-১৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) হাবিব হাসানের ভাই নাদিম মাহমুদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।  

রবিবার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালত এ আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন জানান, জুলাইয়ের একটি হত্যা মামলায় সাবেক এমপি হাবীব হাসানের ভাই নাদিম মাহমুদের ১০ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সুলতান উদ্দিন খান। তবে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকায় রিমান্ড শুনানি হয়নি। বিচারক রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী ২১ অক্টোবর দিন ধার্য করেন। পরে তাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে। 
 
গত ৮ মে রাত ১২টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে নাদিমকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর কয়েকটি মামলায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ড শেষে তিনি কারাগারে ছিলেন। 

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট দুপুর আড়াইটায় দিকে অপরিচিত নম্বর থেকে আন্দোলনে অংশ নেওয়া স্বামীর আহতের সংবাদ শোনেন সামিরা জাহান পপি। সংবাদদাতার কাছে স্বামী মো. কামরুজ্জামানের আহতের স্থানের নাম জিজ্ঞেস করেও জানতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর মোবাইল বন্ধ পান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই বছরের ১৯ আগস্ট রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে মর্গে স্বামীর লাশ খুঁজে পান। মো. কামরুজ্জামানকে হত্যার ঘটনায় এ বছরের ১ জুলাই উত্তরা পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক তৌহিদুল ইসলাম মামলাটি করেন। 

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ হাবিব হাসান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। ৯ জুলাই ২০২০ সালে ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য সাহারা খাতুন মারা গেলে শূন্য আসনে ১২ নভেম্বর ২০২০ সালের উপ-নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। 

এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই
৬০ বছর বয়সে কিছু পাওয়ার নেই : নিয়াজ মোর্শেদ 
ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার
ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
