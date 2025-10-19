X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ‘ভুখা মিছিল’ (ফটো স্টোরি)

নাসিরুল ইসলাম
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৩আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৩
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ‘ভুখা মিছিল’ আটকে দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে খালি প্লেট নিয়ে ভুখামিছিল করেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। রবিবার (১৯ অক্টোবর) বেলা তিনটার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে থালা-বাটি হাতে ভুখা মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের রওনা দেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। তবে শিক্ষা ভবনে পৌঁছার আগেই হাইকোর্টের মাজার গেটে ব্যারিকেট দিয়ে তাদের আটকে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ভুখা মিছিল। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

প্রসঙ্গত, ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, এক হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপণের দাবিতে গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাব এবং ১৩ অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন শিক্ষকরা।

শিক্ষক-কর্মচারীদের মিছিলটি দোয়েল চত্বর হয়ে হাইকোর্ট মোড়ে এলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

শিক্ষক-কর্মচারীদের মিছিলটি দোয়েল চত্বর হয়ে হাইকোর্ট মোড়ে এলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

 

বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে খালি প্লেট নিয়ে ভুখামিছিলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

 

বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে খালি প্লেট নিয়ে ভুখামিছিলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

 

থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ভুখা মিছিল। ছবি: নাসিরুল ইসলাম

/এমএইচআর/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানআন্দোলনশিক্ষক
