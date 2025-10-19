এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ‘ভুখা মিছিল’ (ফটো স্টোরি)

বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে খালি প্লেট নিয়ে ভুখামিছিল করেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। রবিবার (১৯ অক্টোবর) বেলা তিনটার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে থালা-বাটি হাতে ভুখা মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের রওনা দেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। তবে শিক্ষা ভবনে পৌঁছার আগেই হাইকোর্টের মাজার গেটে ব্যারিকেট দিয়ে তাদের আটকে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
প্রসঙ্গত, ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, এক হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপণের দাবিতে গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাব এবং ১৩ অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন শিক্ষকরা।